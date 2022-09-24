İzmir'de ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kadifekale Mahallesi'nde Mahsun A. (27) ile ağabeyi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, kardeşini bıçaklayıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahsun A'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.A. ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklanmaya çalıştığı metruk binada yakalandı.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.



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