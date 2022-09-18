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İzmir'de ağaçtan düşen kişi öldü

18.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ağaçtan düşen kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde ceviz çırpmak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'ndeki bahçesinde ceviz çırpmak için ağaca çıkan Mustafa Çoban (41), dengesini kaybederek düştü.

Bahçede ağabeyini hareketsiz halde gören Hilmi Çoban, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede Mustafa Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ceviz ağacı jandarma tire

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