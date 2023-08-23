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İzmir’de ana su borusu patladı: Çocuklar boş arsada yüzdü

23.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı.

İzmir’de ana su borusu patladı: Çocuklar boş arsada yüzdü

Çocuklar boş bir arsaya dolan su da yüzerken, sokaklar göle döndü, çok sayıda evi su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde özel bir firma tarafından yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı. Kuvvetli bir şekilde sokaklara yayılan sular, bölgede bulunan çok sayıda ev ve evin bahçesinde baskınlarına neden oldu. Vana arızası nedeniyle suyun akışı kesilemezken, mahallenin çocukları bir arsaya dolan su da yüzdü.

“BU KADAR İLGİSİZLİK OLMAZ”

Evinin bahçesi sular altında kalan İsa Gençler, “Ana su borusu patlamış. Evimin bahçesi su içerisinde. Bu kadar ilgisizlik olmaz. İZSU’ya 3 sefer telefon ettim. Bu İZSU’nun genel müdürü, şefi yok mu? Bir telefonla ana boruyu kapat. Yazık günah değil mi?” dedi.

ZARARIMIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Evini su basan Gözde Gökçek ise “Alışverişe gitmiştim, evi komple su almış. Yatak odası, elbise dolabım, buzdolabım, koltuklarım hep su almış. Benim kocam mahkum, benim bunları alacak param yok. Ben buzdolabı, yatak odası ve elbise dolabı istiyorum. Ben mağdurum ve zararım giderilmesini istiyorum” diye konuştu.
Mahalleli kendi imkanlarıyla suların tahliyesi için çaba gösterirken, adrese gelen itfaiye ekiplerince de baskınların olduğu ev ve bahçelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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