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İzmir’de anne ve kızını altına alan beton mikserinin sürücüsü serbest

11.10.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük kızını altına alan beton mikserinin sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de anne ve kızını altına alan beton mikserinin sürücüsü serbest

Sürücünün ifadesinde, anne ile kızının aracın kör noktasına geldiği için görmediğini söylediği öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (47) idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. (31) ve küçük kızı A.G.’ye (4) arkadan çarparak altına aldı. Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.G. ve kızı A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan A.G.’nin hayati tehlikesi bulunduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, anne N.G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, anne N.G. ve kızı A.G.’nin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde; yolda yürüyen anne ve kızın üzerinden beton mikserinin geçtiği, anne N.G.’nin olaydan sonra kalkıp, yolda yatan kızına doğru yöneldiği, beton mikseri sürücüsü ve çevredekilerin ise anne ile kızının yanına koştuğu anlar yer almıştı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ö.’nin ifadesinde, anne ile kızını aracın kör noktasına geldiği için görmediğini söylediği öğrenildi.

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