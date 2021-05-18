İzmir'de annesi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen genç kadın Denizli'de defnedildi

DENİZLİ (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Vural'ın cenazesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemin ardından Zeynep Vural'ın (29) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Vural için Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı.

Cenaze, mahalle mezarlığında aile yakınlarının da katıldığı namazın ardından defnedildi.

- Olay

Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan A.V'nin ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesindeki eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeynep Vural'ın (29) cesedini bulmuş, evde bulunan A.V'nin eşi ve oğlu gözaltına alınmıştı.



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