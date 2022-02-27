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İzmir'de apartmanda çıkan yangında iki genç hayatını kaybetti

27.02.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen gençlerden birinin yarın doğum günü olduğu öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde apartmanda çıkan yangında 20 ve 24 yaşlarındaki iki genç yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki Harun Öztim'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki gencin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangını haber alıp olay yerine gelen, olayda yaşamını yitiren gençlerden Sıtkı Korcan Öztim'in babası Harun Öztim ve yakınları fenalık geçirdi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Harun Öztim'in bugün, oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in de yarın doğum günlerinin olduğu öğrenildi.

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