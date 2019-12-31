İzmir'de art arda 2 kişiyi öldüren zanlının ATM'deki görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlının, eşini öldürdüğü doktorla ATM'ye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyonda yaralı olarak yakalanan katil zanlı Enver Y'nin, Harun Gülcemal'i zorla para çekmek için ATM'ye götürdüğü anların görüntüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, doktor Gülcemal'in para çekmek için ATM'ye gitmesi, Enver Y'nin ise doktorun arkasında beklemesi görülüyor.

- Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli bir kişi tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.