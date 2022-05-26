İzmir'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'de, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinlikleri kapsamında Türk kahvesi ve Osmanlı şerbeti sunumu yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli tanıtım programları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Mutfak kültürünün, coğrafyanın şekline, ürünlerin çeşitliliğine, toplumların kültürel yapı ve faaliyetlerine göre şekillendiğini ifade eden Karaçanta, Türk mutfağının geniş yelpazeli bir çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Mutfak kültürünün Türk kadınının geleneksel bilgi dağarcığında kuşaktan kuşağa aktarıldığına dikkati çeken Karaçanta, şöyle konuştu:

"Sofra ailenin bir araya geldiği en önemli unsurdur. Doğumdan ölüme insan hayatında önemli olan her geçiş dönemine bir yiyecek ya da içecek eşlik eder. Türk toplumunda doğum, adak, düğün, ölüm, bayram gibi çeşitli nedenlerle yemeğin başrolde olduğu toy ya da şölenler her dönemde vardır. Toplu yenen yemeklerin amacı sadece karın doyurmak değildir. Bu tip ziyafet sofraları, aynı zamanda toplum düzenini, birlik ve beraberliği sağlayan, toplumsal statüyü belirleyen bir yapı taşı gibidir. Ortak özelliği bolluk, bereket ve birlikte yapma, birlikte paylaşma duygusudur."

Geniş ve işlevsel özellik gösteren Türk mutfağının yurt dışında yeterince tanınmadığını dile getiren Karaçanta, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle zengin kültürel birikimi tanıtmak istediklerini ifade etti.

Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Müdür Vekili Tezcan Ergün ise geleneksel kültürün, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel birikimin yaşatılması gayesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ergün, Türk mutfağının yüzyıllardan beri ülkenin bereketli coğrafyasıyla olgunlaştığını ve en değerli kültür mirasları arasında yer aldığını söyledi.

Programda, "Osmanlı Şerbetleri" tanıtım filmi gösterildi ve "Asırlık bir lezzetten geleneksel bir tutkuya" adı altında Türk kahvesi ve şerbet sunum mizanseni gerçekleştirildi.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu dinletisinin ardından Türk kahvesi ve Osmanlı şerbetleri tadımı yapıldı.

