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İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı

19.08.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de astsubayı yaralayan şüpheli Tire'de yakalandı

İZMİR (AA) - Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma astsubayı yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheli, Tire ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ekiplere av tüfeğiyle ateş açan ve jandarma astsubay Erdem Bakışkan'ı yaralayan şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Astsubayı yaralayıp kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli İ.K, Tire'ye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, yakalaması olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan yaralanan astsubay Erdem Bakışkan olaydan sonra Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bayındır'ın Pınarlı Mahallesi'nde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekiplerine av tüfeğiyle ateş açılmış ve Jandarma Astsubay Erdem Bakışkan yaralanmıştı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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jandarma tire zanlı

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