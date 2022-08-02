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İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

02.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - Ödemiş'te bir kişinin motosikletle seyir halinde iken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Topal'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eniştesi H.Ç. bugün sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

H.Ç. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özcan Topal, dün Balabanlı Mahallesi karayolu üzeri Menderes Köprüsünün yan tarafındaki tali toprak yolda motosikletiyle giderken vurularak ağır yaralanmıştı. ​​​​​​​Topal, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç.'yi gözaltına almıştı.

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