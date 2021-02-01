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İzmir'de aynı mahallede iki ayrı evde yangın çıktı

01.02.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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İzmir'de aynı mahallede iki ayrı evde yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki ayrı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Ovakent Mahallesi Celep Sokak'ta Mehmet Celep ve amcaoğlu Hüseyin Celep’e ait iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki evde hasar oluştu.

Yangında evi hasar gören Mehmet Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olmadıklarını belirterek, "Yangının meydana geldiği anda Ödemiş ilçesindeki diğer evimdeydim. Diğer evde kalan kardeşim hemen beni aradı. Ben de 156’yı ve İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedim. Yangının kasıtlı çıkarıldığını tahmin ediyorum. Yangın sonrasında her iki evdeki eşyalar ve ev zarar gördü.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Selim Üren, yangını gördüklerinde itfaiyeye bildirdiklerini belirterek, "Mahallemizde Celeplere ait iki akrabanın evlerinde yangın çıktı. Yangının henüz neden çıktığı konusunda, herhangi bir bilgimiz yok ancak çıkan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 5 ayrı araçla müdahale ederek güçlükle kontrol altına alabildiler." dedi.

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