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İzmir’de bağ evinde saklanan cinayet zanlısı yakalandı

09.11.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Tire ilçesinde cadde ortasında kavga ettiği petshop işletmecisini bıçaklayıp öldüren ve kayıplara karışan zanlı, saklandığı bağ evinde yakalandı.

İzmir’de bağ evinde saklanan cinayet zanlısı yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay 7 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Tire İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman (27) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.P., elindeki bıçakla Melih Duman’ı yaralayarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, ağır yaralandığı belirlenen Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Melih Duman’ın katil zanlısı M.P.’yi yakalamak için çalışma yürüten polis, zanlının izini belirledi. M.P.’nin Bayındır ilçesinde saklandığı bağ evine operasyon gerçekleştiren ekipler, firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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