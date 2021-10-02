İzmir'de balkon duvarı ören kişi düşerek hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde birinci kattaki balkonun duvarını ören kişi, yaşamını yitirdi.

Yıldız Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın birinci katının balkonunda duvar ören Kemal Demir (61), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Olay yerine gelen ambulans ekibi, kafasının üzerine düşen Demir'in hayatını kaybettiğini saptadı.

Demir'in olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.



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