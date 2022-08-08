İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.

Işıklar Köyü Bağiçi mevkisindeki tarlada çalışan Nalin Uçkun'un (23) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak örtü altı seranın bulunduğu bölgeye girdi. Bu sırada sera demirlerine başını ve göğsünü çarpan Uçkun, yaralandı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, hayatını kaybetti.



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