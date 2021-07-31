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İzmir'de bazı depremzedeler "emsal artışı" talebiyle eylem yaptı

31.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bazı depremzedeler "emsal artışı" talebiyle eylem yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören bazı depremzedeler, "emsal artışı" talebiyle eylem yaptı.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri, Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Burada ellerindeki pankartlarla sloganlar atan üyeler, depremzedelerin yaralarının sarılamadığını öne sürerek, emsal artışı ve sıfır faizli kredi talebinde bulundu.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, yaptığı konuşmada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen yaralarının sarılamadığını öne sürerek, depremden bugüne kadar Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere yetkili bürokratlar, yerel yönetimler ve siyasi partilerin temsilcileri ile birçok kez görüştüklerini bildirdi.

Yıkılan evlerin yerine yapılacak inşaatlar için en az 450 bin lira istendiğini ve depremzedelerin bunu ödeme güçlerinin olmadığını savunan Özkan, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda evini yaptırmak isteyen depremzedenin aylık ödemesi gereken tutar 7 bin 500 lira civarındadır. Bununla birlikte proje alanlarında hasar oranına göre ayrım yapılarak oluşturulan farklı ödeme planları, depremzedeler arasında tahammülü zor bir adaletsizliği ortaya çıkarmıştır. Sorunumuzun çözümü için en etkili adımlardan birisi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin rant yaratmak için değil mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak için yüzde 30 emsal artışı kararı almasını, kentsel dönüşümcü değil deprem mağduru olduğumuz göz önünde bulundurularak 2 yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli 20 yıllık sıfır faizli depremzede desteği maksatlı bir kredi oluşturulmasını istiyoruz."

Özkan, sorunların çözümü için yetkililerden destek istediklerini sözlerine ekledi.

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