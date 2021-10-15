İzmir'de beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Peker Mahallesi 5046 Sokak'taki bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle beton kalıbı çöktü.

Çökme sonucu işçi Bayram D. (53) yaralandı.

Yaralı işçi sağlık ekiplerince, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz