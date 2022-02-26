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İzmir'de bıçakla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

26.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maktul Vasfiye E'nin eşi V.E. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İZMİR (AA) - Ödemiş'te vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan eşi adliyeye sevk edildi.

Süleyman Demirel Mahallesi'nde bıçakla yaralanmış olarak ölü bulunan Vasfiye E'nin (57) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp Hamdi Bey Camisi'ne götürüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kadının ailesi, cenaze sırasında kızlık soyadı olan Su'nun kullanılmasını istedi.

Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen ve eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan V.E, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

- Olay

Gece saatlerinde komşuların ihbarı üzerine çiftin yaşadığı eve giden polis ve sağlık ekipleri, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vasfiye E'nin hayatını kaybettiğini, eşi V.E'nin bıçakla intihara teşebbüs ettiğini belirlemiş, tedavisi tamamlanan V.E, gözaltına alınmıştı.

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cinayet Ödemiş

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