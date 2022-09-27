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İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

27.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. (26) ile S.Y. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, bıçakla S.Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. S.Y, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli H.B, bir süre sonra polise teslim oldu.

H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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