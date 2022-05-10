İzmir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'nde Berk K. ve Ali Rıza K. ile A.E.G. ve A.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.G. ve A.G. bıçakla Berk K. ile Ali Rıza K'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Berk K. ile hafif yaralanan Ali Rıza K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.E.G. ve A.G. ekipler tarafından kısa sürede gözaltına aldı.

