İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde mahsur kalan Gönül Algen ile 9 yaşındaki torunu F.O'yu, apartman merdiveninden çıkardı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Gönül Algen ile torununa ilk müdahale olay yerindeki 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Küçük çocuk, tedbir amacıyla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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