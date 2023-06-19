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İzmir'de bir evde bulunan 4 cesetle ilgili DNA incelemesi yapılacak

19.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu ve buzdolabının içinde bulunan Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedine ilişkin otopsi işlemleri sürüyor.

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H'nin, teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığı ihbarının ardından polisin Bayraklı ilçesindeki yaşadıkları evde bulduğu cesetler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Derin dondurucu ve buzdolabının içinden çıkarılan ve vücut bütünlükleri bozulan cesetlerin kimlik teşhisi için yakınlarından DNA örnekleri alındığı öğrenildi. Evde yapılan incelemede de iki odadaki yataklarda kan izleri tespit edildi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 55-60 yaş aralığındaki S.M'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma ihtimaline karşı Ege kıyılarında da çalışma yürütüyor.

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.M'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

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cinayet Bayraklı Türkmenistan ceset

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