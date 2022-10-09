İzmir'de bir evdeki patlama sonucu 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi 277 Sokak'taki iki katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evde bulunan 3 kişiyi dışarıya çıkardı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

