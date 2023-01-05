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İzmir'de bir genç bıçaklanarak öldürüldü

05.01.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sırasında bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.

İzmir'de bir genç bıçaklanarak öldürüldü

Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.

M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdüİzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü
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