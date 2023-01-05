İzmir'de bir genç bıçaklanarak öldürüldü

Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E'yi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.
M.F'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.