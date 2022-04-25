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İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

25.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tire-Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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