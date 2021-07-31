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İzmir'de bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi

31.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kamyonda 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçam uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik köpek Harley ile arama yapan ekipler, şoför kabinindeki yatak bölümünün altında poşet içinde 10 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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