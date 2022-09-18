İzmir'de bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Işıklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ergün Akdoğan'ı (52), evinin yakınlarındaki zeytinlikte hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Akdoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.



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