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İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı

31.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde mayıs ayında alkollü araç kullanırken çarptığı kişinin ölümüne sebep olan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sürücü, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Polat Dörtköşe'nin ailesinin, sürücü Ege Ö'nün serbest bırakılması kararına yaptığı itiraz üzerine dosyayı yeniden ele aldı.

Asliye Ceza Mahkemesine savunma yapan Ege Ö, olaydan önce alkol aldığını kabul ederek, "Merhum karşıdan benim şeridime doğru geliyordu. Beni fark edince panikledi, ikilemde kaldı ve ben de o anda çarptım. Yavaş gidiyordum. Slalom yapmadım. Alkollü olduğum için çok pişmanım." dedi.

Kullandığı otomobilin kaza öncesi trafikte sağ sol yaparak ilerlediği görüntüler izletilen Ege Ö, "Aracı sinyali verip solladıktan sonra kaza gerçekleşti. Normal bir şekilde sağ sol yaptım, herhangi bir art niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, görüntülerde şüphelinin son derece tehlikeli şekilde araç kullandığının, kaza öncesi makas attığının ve aşırı hız yaptığının görüldüğünü, sinyal verilmesinin tehlikeli araç kullanıldığı gerçeğini değiştirmediğini belirtti.

Eylemin bilinçli taksir kapsamında kaldığı, olası kast suçunun dahi tartışılması gerektiğini ifade eden savcı, tutuklama talep etti.

Hakim, Ege Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Karaburun ilçesinde mayıs ayında meydana gelen kazada sürücü Ege Ö'nün kullandığı otomobil, Barış Polat Dörtköşe'ye çarpmış, ağır yaralanan Dörtköşe, hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü Ege Ö'nün 1.56 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, ifadesi alınan Ege Ö. serbest bırakılmıştı.

Trafikteki başka bir otomobilden cep telefonuyla kaza anı ve öncesinin kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

Dörtköşe'nin kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ege Ö. tutuklanmış, ağustos ayında serbest bırakılmıştı.

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