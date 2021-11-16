İzmir'de bir kişiyi evinin önünde öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi evinin önünde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Mevlana Mahallesi'nde Şerafettin Delibaş'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Cinayet zanlısı T.T. ile Delibaş arasında borç meselesi yüzünden husumet bulunduğu, ikilinin olay günü telefonla tartıştıkları, ardından şüphelinin Delibaş'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlediği öğrenildi.

T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde Şerafettin Delibaş, önceki gece evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis, şüpheli T.T'yi saklandığı adreste olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.



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