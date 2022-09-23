YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

23.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi silahla gasbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, T.Ö'nün deniz kenarında kız arkadaşıyla oturduğu sırada biri silahlı 3 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Ö'nün ifadesi doğrultusunda olay yerinden kaçan şüphelilerin ilçeye geldiğini belirledi.

Ekipler, şüpheli F.P. (21), B.P. (23) ve H.H'yi (19) Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında T.Ö'ye ait cep telefonu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların bir gün önce yaşanan başka bir gasp olayının zanlıları oldukları da öne sürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandıİzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulunduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmasıNevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İzmir gasp

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
13:09
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:30
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.