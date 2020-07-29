YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi

İzmir'de bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 07:41 | Son Güncelleme

İzmir'de bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir mekana pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda oturan Serkan A, yanındaki kadına baktıkları iddiasıyla diğer müşterilerle tartıştı.

Serkan A, bir süre sonra 35 AKC 876 plakalı otomobiline giderek bagajda bulunan pompalı tüfeği aldı.

Önce havaya ateş açan Serkan A, sonrasında mekana doğru birkaç el ateş etti.

Aracına geri döndüğü sırada mekanda ve çevrede bulunanlar Serkan A'yı darbetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

İzmir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:32
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Melek Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.