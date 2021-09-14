İzmir'de bir motosikletlinin üzerinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle bir motosiklet sürücüsünü takibe aldı.

Kemalpaşa'daki uygulama noktasında durdurulan motosikletlinin üst aramasında 1 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.



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