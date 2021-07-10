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İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

10.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinin etrafında önlem alan ekipler, 35 KUZ 01 plakalı otomobille adrese gelen A.K'yi durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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