İzmir'de bir otomobilde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilinde 7 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinin etrafında önlem alan ekipler, 35 KUZ 01 plakalı otomobille adrese gelen A.K'yi durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan 7 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz