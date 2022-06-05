İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

