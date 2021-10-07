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İzmir'de bir otomobilin silah zoruyla gasbedildiği iddiası

07.10.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir otomobilin silah zoruyla gasbedildiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahla havaya ateş ederek bir otomobili gasbettikleri öne sürülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta minibüsle seyreden 3 kişi, aynı bölgede giden bir otomobili durdurdu.

Tabancayla havaya ateş eden kişilerden biri, sürücüsünü indirdikten sonra otomobile binerek uzaklaştı. Diğer zanlılar da minibüsle olay yerinden kaçtı.

Otomobilin sürücüsü, polisi arayarak aracının gasbedildiği yönünde şikayette bulundu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, yerde bulunan boş mermi kovanları üzerinde inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştirenlerden birinin B.S. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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