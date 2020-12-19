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İzmir'de bir terzinin yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı iddiası

İZMİR HABERLERİ  | 19.12.2020 22:04 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde terzilik yapan kişinin incir ihracatından yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde terzilik yapan bir kişinin yaklaşık 40 kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

İddiaya göre, Tire Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B. (48), incir ihracatı yapacağını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki vatandaşlardan nakit para istedi.

Para aldığı kişilere 2 kez ödeme yapan M.B, güvenini kazandığı insanlardan daha yüklü miktarda para talebinde bulundu.

M.B'ye 2 gündür ulaşamayan 3 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Şikayetçiler, kendilerinden 4 milyon lira alan M.B'nin yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığını, daha sonra ailesiyle kayıplara karıştığını öne sürdü.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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