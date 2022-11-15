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İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen sanık yargılanıyor

15.11.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Aysel P, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, müşteki Aysel P'nin avukatının önceki duruşmadaki reddi heyet talebinin, üst mahkemece reddedildiğini ve davanın görülmesine devam edileceğini bildirdi.

Sanık F.D'nin avukatı, Aysel P'nin olay günü uyuşturucu etkisi altında olduğunu, yaralanmasıyla müvekkilinin ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Avukat, tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme başkanı, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan yürütülen soruşturmada Aysel P. hakkında Adli Tıp Kurumunun "kanında uyuşturucu izine rastlanmadı" şeklinde rapor verdiğine ve soruşturmadan "takipsizlik" aldığına dair evrakın mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAY

Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos 2021'de bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahla birlikte yaşadığı F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendi kendini yaraladığını söyleyen Aysel P, tedavi sürecinde ifade değiştirmiş ve kendisini yaralayanın birlikte yaşadığı F.D. olduğunu iddia etmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan F.D. hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu sanık F.D. ilk celsede, "Eve geldiğimde çocuklar bağırıyordu. Aysel'in elinde bıçak vardı, kendisine batırıyordu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bıçağı almaya çalıştım. Boğuştuk, yere düştük. Avucum kesildi. Banyoda zarar veriyordu kendisine." diyerek, Aysel P'yi kendisinin bıçakla yaralamadığını iddia etmişti.

Davanın 21 Eylül'de görülen duruşmasında da müşteki avukatı, Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada müvekkiline "Neden televizyona çıktın?" şeklinde soru sorduğunu ileri sürmüş ve bu nedenle reddi heyet talebinde bulunmuştu.

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı ise Aysel P'nin kafasındaki cam parçalarının televizyon programı için makyaj yapılırken çıkarıldığını söylediğini, kendisinin de bunun üzerine "Neden önce Cumhuriyet savcılığına gidip başvuru yapmadın? Cam parçalarına ilişkin rapor dosyada yok." dediğini, bu sözlerinden bu anlamın çıkarılamayacağını ifade etmişti.

Mahkeme heyeti, reddi heyet talebinin görüşülmesi için dosyayı üst mahkemeye göndermişti.

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