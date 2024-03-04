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İzmir'de boğa güreşleri düzenlendi

AA AA
04.03.2024 10:34
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Boğa Güreşi Festivali'nde 60 boğa güreşti.

Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen festival, Akalan Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Aydın, Denizli ve Muğla'nın yanı sıra Kemalpaşa'dan 60 boğa alanda gösteri amaçlı mücadele etti.

Derneğin başkanı Ali Özgüç, AA muhabirine, müsabakaları yaklaşık 15 bin kişinin seyrettiğini söyledi.

Organizasyonun gelenekselleşmesiyle bölgedeki çiftliklerde güreş boğası yetiştirilmesinin de yaygınlaşabileceğini ifade eden Özgüç, "Bu güreşleri gelenekselleştireceğiz. İzmir'e mükemmel bir festival kazandıracağız." dedi.

Aydın'dan gelen boğa sahibi Ercan Kara ise bundan sonra Kemalpaşa'daki bütün güreşlere katılacaklarını anlattı.

Boğa sahiplerinden Mustafa Yazıcı da "Boğalarımıza kendimizden daha iyi bakıyoruz. Boğaları seviyoruz, akşamları tımar ediyoruz, sporunu yaptırıyoruz." diye konuştu.

"Güreş Ağası" seçilen Mehmet Genç, "Boğa güreşleri bizim için bir kültür. Boğalara evladımız gibi bakıyoruz. Boğaların birbirine zarar verebilmesi için boynuzlarının sivri olması lazım. Biz ona kesinlikle müsaade etmiyoruz. Alanda boynuz kontrolü yapılıyor. Hiçbir hayvan zarar görmesin diye sivri bulunan boynuzlar köreltiliyor." ifadesini kullandı.

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