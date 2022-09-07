YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

07.09.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, U.A. ve B.Ş'nin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, motosikletin Manisa'nın Salihli ilçesinden aynı gün çalındığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A. tutuklandı, B.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, motosiklet Salihli'den gelen sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandıİzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Çorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldüÇorum'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü
Fatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurduFatih'te bir polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu
Anahtar Kelimeler:
bekçi Hırsız tire

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:50
Akşam
19:41
Yatsı
20:59
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.