İzmir'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Ovakent Mahallesi yolunda Hüseyin A. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Mehmet V. idaresindeki 35 ZLH 84 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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