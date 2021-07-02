İzmir'de çıkan kavgada kafasına demir profille vurulan kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde kavga sırasında kafasına demir profille vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, H.S. (22) ile Hüseyin Demirci (30), Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, demir profille Demirci'nin kafasına vurup kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demirci'nin öldüğünü belirledi.
Demirci'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Cinayet zanlısı H.S. aranıyor.
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