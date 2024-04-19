İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E, oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları H.K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Polis ekipleri K.E'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan E.E. ve A.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





