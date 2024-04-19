YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA AA
19.04.2024 07:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E, oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları H.K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.K, silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Polis ekipleri K.E'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan E.E. ve A.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralıAksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı
İzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybettiİzmir’deki silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
Çizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştuÇizgi kitap kahramanı "Şakrak" Erzincan’da çocuklarla buluştu
Anahtar Kelimeler:
aile konak silahlı kavga

İzmir Namaz Vakitleri 19 Nisan Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:21
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.