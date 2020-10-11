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İzmir'de çıkan yangında iki katlı çanta imalathanesi kullanılamaz hale geldi

İZMİR HABERLERİ  | 11.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

İş yeri sahibince imalathanede beslenen 25 papağan telef oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir çanta imalathanesi tamamen yandı.

Etiler Mahallesi'nde bulunan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çatı çökerken bir kadın itfaiyeci son anda dışarı çıkmayı başardı.

Bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri sahibinin burada baktığı 25 papağan telef oldu.

Bina kullanılamaz hale geldi.

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