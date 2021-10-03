İzmir'de cinayet iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, tartışma sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Serkan Aydın'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ilk ifadesinde, tartışmanın Aydın'ın kendisini rahatsız etmesinden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Irmak Mahallesi'nde dün akşam Esra U. ile Serkan Aydın arasında tartışma çıkmış, kadın tarafından bıçaklandığı iddia edilen Aydın olay yerinde yaşamını yitirmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz