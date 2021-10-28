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İzmir'de çok sayıda elektronik sigarayla imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi

28.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çok sayıda elektronik sigarayla imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik sigarayla likit imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlığa olumsuz etkileri bulunan ve ithalatı, üretimi ve satışı yasak olan elektronik sigara ile likitlerine yönelik 4 imalathane ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda 99 elektronik sigara ve yedek parçası, 10 bin 522 elektronik sigara likidi, 1093 likit ham maddesi, likit yapımında kullanılan 3,5 ton aroma, 7,9 litre nikotin, 221 bin 958 şişe ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adreslerdeki 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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