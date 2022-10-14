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İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü

14.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteyneri temizleme aracından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ali Kılıç (51) Gültepe Mahallesi'nde konteyner temizliği sırasında çöp konteyneri yıkama aracının üzerine çıktı.

Bu sırada araçtan düşerek yaralanan Kılıç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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