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İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı

08.09.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çöp toplama traktöründen düşen işçinin ölümüne ilişkin traktör sürücüsü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, çöp toplayan traktörün römorkundan düşen belediye işçisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan traktör sürücüsü tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Menemen Belediyesinde çalışan bir işçinin traktörden düşerek ölümü üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında bir şüphelinin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Şüphelinin, traktör sürücüsü E.T. olduğu öğrenildi.

Menemen Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde dün traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düşmüş, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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