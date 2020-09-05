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İzmir'de çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 05.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

İzmir'de çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kınık Yayakent çöplüğünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 60 yangın söndürme ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler ve jandarma ekipleri de katıldı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar makilik alan ile yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan zarar görürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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