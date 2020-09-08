İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül’ü coşku dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kurtuluşunun 98. yıl dönümü için sıkı pandemi önlemleri altında coşkulu bir program hazırladı. “9 Eylül Kuruluş ve Kurtuluşun Günü” adlı program 09.00’da Basmane Karakolu önünden 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki hologram gösterisiyle son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri 9 Eylül’ü coşkuyla kutlamaya çağırdı. Soyer,“Evlerimizde, iş yerlerimizde ve sokaklarda İzmir’in kurtuluşunu kutlayacağız. Nerede olursanız olsun coşkumuza katılın. Evlerinize ve iş yerlerinize bayraklarınızı asın" diye konuştu.

Basmane Karakolu önünden başlayacak

İzmir’deki 9 Eylül programı sabah 09.00’da 98. Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Basmane Karakolu önünden yola çıkacak kortejin son durağı Kültürpark Lozan Kapısı olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan yürüyüşte 350 metrelik bayrak taşınacak. 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapacak. 11.15’te İzmir Valiliğinin önünde bayrak töreni düzenlenecek. 13.00’te Konak Atatürk Meydanı’nda, Atatürk Meydanı tabela-anıtı açılacak. 13.30’da Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda Geleneksel Efe-Zeybek buluşması yapılacak.