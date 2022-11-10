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İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nöbeti başladı

10.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar nöbet tutuyor.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" nöbeti başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde saat 21.05'te başlayan nöbet, sabah 09.05'e kadar sürecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan İzmirliler, "1938 sonsuzluk sembolü" oluşturan fenerlerin yanında 1'er saatlik nöbet tutuyor ve saygı duruşunda bulunuyor.

Her yaştan İzmirlilerin tuttuğu nöbet sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu konser verdi ve şiirler okundu.

Organizasyon katılan 15 yaşındaki Salih Efe Yeşilay, çok sevdiği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için Cumhuriyet Meydanı'na geldiğini söyledi.

Salih Efe Yeşilay'ın babası Fikret Yeşilay da nöbete aile olarak katıldıklarını söyleyerek, "Bu bayrak yarışının bir parçası olmak istedik. Sabaha kadar biz İzmir halkı olarak bugüne özel Ata'mıza saygımızı sunmak için geldik." diye konuştu.

Nöbete katılanlardan Yeşim Gül de 9 Kasım'ın doğum günü olduğunu ancak Atatürk'ün ölüm yılı nedeniyle hiç kutlamadığını dile getirerek, "Ata'mıza saygı nedeniyle buradayız. Bir nesil Nutuk ile büyüdük inşallah bizden sonrakiler de Nutuk ile büyür. Atatürk gençliği umarım hiç bitmez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet meydanı

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