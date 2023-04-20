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İzmir'de damat ve kayınpederi arasındaki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

20.04.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde damat ve kayınpederi arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de damat ve kayınpederi arasındaki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, R.T, Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta tartıştığı eşi ile konuşmak için kayınpederi R.K'nin evine gitti.

Burada R.T. ile kayınpederi R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T. ve R.K. bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden bıçaklanan R.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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Yaralama İzmir Karabağlar

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